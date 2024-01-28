Yılmaz: İlk teknik direktörlük deneyimim!

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi. Sarıkırmızılı kulüp, 38 yaşındaki çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Beşiktaş'ta geçici olarak koltuğa oturan Yılmaz, 6 maça çıkarken 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı. Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç ve hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.