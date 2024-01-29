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Giriş Tarihi: 29.1.2024 09:53

Beşiktaş gol atmayı unuttu!

Beşiktaş gol atmayı unuttu!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor engelini geçemedi ve rakibin 1-0 mağlup oldu. Ligdeki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, bu maçlarda gol dahi atamadı.

Süper Lig'de dün Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş son üç maçta mağlubiyet aldı ve gol dahi atamadı. Dünkü karşılaşmaya son derece kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk isabetli şutunu 48. dakikada Rachid Ghezzal'la buldu.

Müsabaka boyunca 15 kez rakip kaleyi yoklayan Beşiktaş, dört kez çerçeveyi tutturmasına rağmen ağları sarsamadı. Kara Kartal; topla oynama, ikili mücadele kazanma, hava topu, orta ve pas istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Ancak bu, sahadan puanla ayrılmasına yetmedi.



OMAR COLLEY HATAYLA DÖNDÜ

Afrika Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, ayağının tozuyla ilk 11'e çıktı. Ancak ölümcül bir hata yaptı. Kaptırdığı top sonrası gelişen pozisyonda Sivasspor tek golünü kaydetti. Afrika Kupası'ndan dönüş yapan bir diğer oyuncu Daniel Amartey ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

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Beşiktaş gol atmayı unuttu!
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