Beşiktaş gol atmayı unuttu!





OMAR COLLEY HATAYLA DÖNDÜ

Afrika Kupası'na gittiği için 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Beşiktaş forması giyemeyen Omar Colley, ayağının tozuyla ilk 11'e çıktı. Ancak ölümcül bir hata yaptı. Kaptırdığı top sonrası gelişen pozisyonda Sivasspor tek golünü kaydetti. Afrika Kupası'ndan dönüş yapan bir diğer oyuncu Daniel Amartey ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.