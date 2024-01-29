Fatih Terim’e Lucescu şoku

Yunanıstan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun takımı PAOK'a 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Eski Trabzonsporlu Bakasetas, Panathinaikos'un tek golünü attı. 43. dakikada PAOK'un, Kiril Despodov ile bulduğu golden sonra ise ortam gerildi. İki takım futbolcuları ve teknik ekipleri tartışma yaşadı. Terim'in çok sinirlendiği ekrana yansırken, yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı kart gördü. PAOK 47 puanla liderliğ-i ni sürdürürken, Panathinaikos 44 puanla 3. sırada kaldı