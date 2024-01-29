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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:23

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Saldanha için yeni teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’dan Saldanha için yeni teklif

Devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü katmak isterken Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Matheus Saldanha'da karar kıldı. Sarı-Lacivertliler yıldız isim için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de sıra golcü takviyesine geldi. Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu. Sırbistan'da Partizan forması giyen Saldanha'nın peşine düştü.

24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, yönetici Selahattin Baki önderliğinde Sırbistan'a çıkarma yapacak ve 8 milyonluk yeni teklifle işi bitirmeye çalışacak. Kanarya çok ısrarcı. Bu anlamda futbolcunun transfer durumuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Saldanha için yeni teklif
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