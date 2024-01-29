FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’dan Saldanha için yeni teklif

Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de sıra golcü takviyesine geldi. Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu. Sırbistan'da Partizan forması giyen Saldanha'nın peşine düştü.

24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, yönetici Selahattin Baki önderliğinde Sırbistan'a çıkarma yapacak ve 8 milyonluk yeni teklifle işi bitirmeye çalışacak. Kanarya çok ısrarcı. Bu anlamda futbolcunun transfer durumuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. (Fotomaç)

