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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:25

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lorenz Assignon’dan Sacha Boey paylaşımı

Galatasaray'ın Sacha Boey'nin boşluğunu doldurmak adına kendisi gibi Rennes'den kadrosuna katmak istediği belirtilen Lorenz Assignon, Boey'nin Bayern Münih'e imzasına ilişkin paylaşımlar gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferi resmiyet kazandı. Fransız yıldızın ayrılığı sonrası gözler, yerine gelecek isme çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da Boey sonrası sağ bek mevkii için adayların ilk sırasında Lorenz Assignon yer alıyor.

Galatasaray, Boey'de olduğu gibi Rennes'den bir sağ bek takviyesine daha hazırlanıyor. Lorenz Assignon transferi konusunda şu ana kadar önemli mesafe katedildiği belirtilmekte.

BOEY PAYLAŞIMI GELDİ
Galatasaray'ın gözdesi Lorenz Assignon, Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferine ilişkin iki paylaşım gerçekleştirdi. Boey'nin Bayern'e transferi konusunda düşüncelerini ifade ettiği paylaşımı emojiler ile story atan Fransız oyuncu, Boey'nin reels videosunu da paylaştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı
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