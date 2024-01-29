GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sağ bek için öne çıkan isim Zeki Çelik

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayını hareketli geçiren Aslan'da ayrılacak isimlerin belli olmasıyla sıra transfere geldi. Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den ciddi bir gelir elde edildi. 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcudan rekor transfer bedeli kazanan yönetimin transferde eli güçlendi.

ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'A

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından yeni sağ bek arayışları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için Roma'da forma giyen milli yıldızımız Zeki Çelik'i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Angelino'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.