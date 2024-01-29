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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:54

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sağ bek için öne çıkan isim Zeki Çelik

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sağ bek için öne çıkan isim Zeki Çelik

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışından rekor bir gelir elde eden Galatasaray, transfer için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik için girişimlerde bulunan yönetim, transferde geri sayıma geçti.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayını hareketli geçiren Aslan'da ayrılacak isimlerin belli olmasıyla sıra transfere geldi. Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den ciddi bir gelir elde edildi. 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcudan rekor transfer bedeli kazanan yönetimin transferde eli güçlendi.

ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'A
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından yeni sağ bek arayışları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için Roma'da forma giyen milli yıldızımız Zeki Çelik'i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Angelino'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sağ bek için öne çıkan isim Zeki Çelik
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