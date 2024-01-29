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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:22

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete ayrılmak üzere

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete ayrılmak üzere

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Tete için gelen teklifler değerlendirmeye alındı. Genç oyuncu takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tete, geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamadı. Takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcunun, devre arasında gönderilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim de genç futbolcu için gelen tüm teklifler değerlendiriliyor.

TALİPLERİ VAR
Sarı-Kırmızılı takımda beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı. Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon Euro önerildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın bonservisiyle göndermek istediği Tete için 10 milyon euroluk bir beklentisi olduğu aktarıldı. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, çıktığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete ayrılmak üzere
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