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Giriş Tarihi: 29.1.2024 20:47

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: "Uzun bir aradan sonra puan aldık"

AA
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Uzun bir aradan sonra puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, galip gelecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Burak Yılmaz, RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devreye istedikleri gibi iyi başladıklarını ifade etti.

Gol pozisyonları da bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Yılmaz, gol ararken geçişten gol yediklerini dile getirdi.

Daha sonra mental olarak düştüklerini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da çalışmamız ve geliştirmemiz lazım. Beraberliği yakalayacak pozisyon bulmuşken yine atamadık ve devreye mağlup olarak girdik. Oyuncularımız ikinci devre gereken reaksiyonu gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara da bu yakışır. 1-1'i yakaladık. Galip gelecek pozisyonları da bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Uzun bir aradan sonra puan aldık. Bu yönden biraz sevindirici olsa da kazanamamaktan dolayı üzgünüz. Çünkü kazanacak yeterince pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olacağız. Çok çalışacağız ve çok tekrar yapacağız. Bu ligde her puanın çok değeri var. Bugünkü maçtan kurtulup Gaziantep maçına hazırlanacağız."

"HER MEVKİYE OYUNCU İSTERİM"

Bir gazetecinin, "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, buna mevki olarak bakmadığını söyledi.

Şu anda çok değerli bir oyuncu grubu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tabii ki transfere ihtiyacımız var. Mevki belirterek onları kırmak ya da üzmek, yetersiz olduklarını düşünmelerini istemem. Ben her mevkiye oyuncu isterim. Küçük de olsa transfer tahtasını açamama gibi bir olayımız da var. Benim için en değerli oyuncu, kendi elimde olan oyuncumdur." diye konuştu.

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: "Uzun bir aradan sonra puan aldık"
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