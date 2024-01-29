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Giriş Tarihi: 29.1.2024 09:49

Masuaku ve Bakambulu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

DHA
Masuaku ve Bakambulu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

Beşiktaşlı Arthur Masuaku ve Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Kupası Son 16 Turu'nda Mısır'ı penaltı atışları sonrasında eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Kupası Son 16 Turu'nda Mısır ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Stade Laurent Pokou'da oynanan karşılaşmanın normal süresi Meschack ve Mostafa Mohamed'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Uzatma anlarında da gol olmayınca turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arthur Masuaku; mücadelenin tamamında görev alırken, penaltı atışından faydalanamadı. Cedric Bakambu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 65 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Mısır'da mücadeleye 11'de başlayan Trabzonsporlu Trezeguet de 83 dakika sahada kalabildi.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ - GİNE EŞLEŞMESİ
Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çeyrek finaldeki rakibi Gine oldu. Ekvator Ginesi'ni uzatma anlarında bulduğu golle 1-0 yenen Gine, adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ülke 2 Şubat Cuma günü TSİ 23.00'te Stade Olympique Alassane Ouattara karşı karşıya gelecek.

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Masuaku ve Bakambulu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde
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