Son dakika haberi: Galatasaray evinde Gaziantep FK’yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.
Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.