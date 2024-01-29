Son dakika: Trabzonspor, Kasımpaşa’yı evinde konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Fernandez, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca Fountas, Enis.
KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nuno Da Costa.
CANLI | TRABZONSPOR - KASIMPAŞA
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.