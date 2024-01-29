Ümraniye, Sakarya’yı geçemedi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare, Cofie (Dk. 83 Mustafa Eser), Melih Okutan (Dk. 71 Bouali), Serkan Göksu (Dk. 63 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 63 Emre Demir), Diniyev (Dk. 83 Atalay Babacan)
Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 83 Ali Ülgen), Rotman, Simon, Roshi (Dk. 59 Ndlovu (Dk. 83 Bülent Cevahir)), Del Valle (Dk. 67 Dimitrov), Burak Süleyman, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 25 Melih Okutan (Ümraniyespor), Dk. 89 Dimitrov (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 38 Glumac (Ümraniyespor)