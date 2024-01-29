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Giriş Tarihi: 29.1.2024 08:46

Ümraniye, Sakarya'yı geçemedi

AA
Ümraniye, Sakarya’yı geçemedi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı. Ümraniyespor'da üst yönetici (CEO) görevine getirilen eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka da maçı takip etti.

Ümraniyespor 1 - 1 Sakaryaspor

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare, Cofie (Dk. 83 Mustafa Eser), Melih Okutan (Dk. 71 Bouali), Serkan Göksu (Dk. 63 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 63 Emre Demir), Diniyev (Dk. 83 Atalay Babacan)
Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 83 Ali Ülgen), Rotman, Simon, Roshi (Dk. 59 Ndlovu (Dk. 83 Bülent Cevahir)), Del Valle (Dk. 67 Dimitrov), Burak Süleyman, Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 25 Melih Okutan (Ümraniyespor), Dk. 89 Dimitrov (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 38 Glumac (Ümraniyespor)

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Ümraniye, Sakarya'yı geçemedi
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