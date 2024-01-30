Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Vida ve iflas davası için açıklama
Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:55 Son Güncelleme: 30.1.2024 17:07

Ahmet Nur Çebi'den Vida ve iflas davası için açıklama

Ahmet Nur Çebi’den Vida ve iflas davası için açıklama

Domagoj Vida'nın transferinden kaynaklanan alacağı ödenmediği gerekçesiyle icra davası açan menajer Uğur Avadan, bu kez Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin iflasını talep etti. Konuyla ilgili eski başkan Ahmet Nur Çebi açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta 2018-2022 yılları arasında forma giyen Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın,1 milyon 935 bin Euro'luk alacağının ödenmediği gerekçesiyle siyah beyazlı kulüp için açtığı icra davasında şok bir gelişme yaşandı. Avadan, 2022 yılında açtığı davaya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itiraz etmesi üzerine bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş'ın iflası istemi ile dava açtı.

ÇEBİ: 'VIDA TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ'

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Yönetimde olduğumuz dönemde KPMG'nin yaptığı inceleme sonucunda Vida'nın transferinde usulsüzlük tespit edildi. Kulüp bu davayı kazanır çünkü usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz. Bu borç Fikret Orman döneminde yapılan bir borç. Ne beni ne de Hasan Arat'ı kapsar" dedi.

BEŞiKTAŞ'TAN SONRA AEK'YE TRANSFER OLDU

Ocak 2013'te 5 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den alınan Domagoj Vida, 4.5 yıl Beşiktaş forması giydikten sonra Temmuz 2022'de kulüpten ayrılmış ve Yunanistan'ın AEK takımına transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Tunç Soyer'in üzeri çizildi: CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı belli oldu
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Son dakika haberi: Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı
Hatay Valisi SABAH’A anlattı! Japon görevliler 'Biz bu yıkımı 4 yılda kaldıramayız' demişti... 7 bin 275 aile evlerine kavuşuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den Vida ve iflas davası için açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA