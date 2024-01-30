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Giriş Tarihi: 30.1.2024 23:13

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye flaş başvuru!

Beşiktaş’tan TFF ve MHK’ye flaş başvuru!

Beşiktaş Kulübü, son oynanan Sivasspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili TFF ve MHK'ye flaş bir başvuruda bulundu.

A Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, TFF ve MHK'ye Rashica ve Salih Uçan'ın pozisyonlarıyla ilgili VAR'ın farklı yetki kullanımının sebebini sordu.

Beşiktaş, Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarının ardından hakem kararlarına ciddi şekilde tepki göstermişti.

FEYYAZ UÇAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Sivasspor maçı sonası basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye flaş başvuru!
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