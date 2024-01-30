Cengiz Ünder 12 puana katkı sağladı! Marsilya performansını geride bıraktı...

Geriye düşülen Ankaragücü maçında iki golle galibiyeti getiren Cengiz Ünder, kendisini eleştirenleri de susturmuş durumda. 15 milyon Euro bonservis ödenen ve takımın en pahalı oyuncusu olan milli sağ kanat, sakatlık nedeniyle kaçırdığı 8 maçın acısını çıkardı.
12 PUANIN ALTINA İMZASINI ATTI
İstanbulspor ağlarını 4 kez havalandırıp gözlerin pasını silen 26 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçında 12 dakikada duble yaptı. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 7 gol-3 asistle 10 gole direkt katkı sağlayıp, 12 puanın altına imzasını attı.
İstanbulspor'un 4 golle fişini çekerken, Ankaragücü'ne 2 gol birden attı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla 37 lig maçında 5 gol-4 asistlik formunu 15 karşılaşmada geride bıraktı.
CENGİZ ATTI, ALPTUĞ SEVİNDİ
Cengiz Ünder'in Ankaragücü'ne attığı 2 gol, 3 puandan çok daha büyük önem taşıyordu. Lösemi tedavisi gören Alptuğ'a seremonide "Senin için gol atacağım" diyen milli futbolcu sözünü tutmuş oldu. F.Bahçe kulübü bu anları paylaşıp, "Çocuklar bizim her şeyimiz, sevincin sevincimiz. Seni Ülker Stadyumu'nda göreceğimiz günü bekliyoruz kahramanımız Alptuğ" ifadelerini kullandı.