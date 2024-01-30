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Giriş Tarihi: 30.1.2024 07:54

Cengiz Ünder 12 puana katkı sağladı! Marsilya performansını geride bıraktı...

Cengiz Ünder 12 puana katkı sağladı! Marsilya performansını geride bıraktı...

Yaşadığı uzun sakatlığa rağmen 15 Süper Lig maçına 7 gol - 3 asist sığdıran Cengiz ÜnderFenerbahçe’nin kazandığı 12 puana doğrudan etki etti. Performansını yukarılara çıkaran mill oyuncu, geçen sezonki Marsilya performansını da geçti.

Geriye düşülen Ankaragücü maçında iki golle galibiyeti getiren Cengiz Ünder, kendisini eleştirenleri de susturmuş durumda. 15 milyon Euro bonservis ödenen ve takımın en pahalı oyuncusu olan milli sağ kanat, sakatlık nedeniyle kaçırdığı 8 maçın acısını çıkardı.

12 PUANIN ALTINA İMZASINI ATTI

İstanbulspor ağlarını 4 kez havalandırıp gözlerin pasını silen 26 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçında 12 dakikada duble yaptı. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 7 gol-3 asistle 10 gole direkt katkı sağlayıp, 12 puanın altına imzasını attı.



GEÇEN SEZONKİ MARSİLYA PERFORMANSINI GEÇTİ

Samsun'da Dzeko'nun kilidi kıran golünün pasını verirken, Kayseri'de de 1 gol-1 asistiyle açılışı gerçekleştirdi. Farklı Konya zaferinde Cengiz'in asistinde gol kaleciye yazıldı.

İstanbulspor'un 4 golle fişini çekerken, Ankaragücü'ne 2 gol birden attı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla 37 lig maçında 5 gol-4 asistlik formunu 15 karşılaşmada geride bıraktı.



CENGİZ ATTI, ALPTUĞ SEVİNDİ

Cengiz Ünder'in Ankaragücü'ne attığı 2 gol, 3 puandan çok daha büyük önem taşıyordu. Lösemi tedavisi gören Alptuğ'a seremonide "Senin için gol atacağım" diyen milli futbolcu sözünü tutmuş oldu. F.Bahçe kulübü bu anları paylaşıp, "Çocuklar bizim her şeyimiz, sevincin sevincimiz. Seni Ülker Stadyumu'nda göreceğimiz günü bekliyoruz kahramanımız Alptuğ" ifadelerini kullandı.

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Cengiz Ünder 12 puana katkı sağladı! Marsilya performansını geride bıraktı...
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