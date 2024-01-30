Cengiz Ünder 12 puana katkı sağladı! Marsilya performansını geride bıraktı...





CENGİZ ATTI, ALPTUĞ SEVİNDİ

Cengiz Ünder'in Ankaragücü'ne attığı 2 gol, 3 puandan çok daha büyük önem taşıyordu. Lösemi tedavisi gören Alptuğ'a seremonide "Senin için gol atacağım" diyen milli futbolcu sözünü tutmuş oldu. F.Bahçe kulübü bu anları paylaşıp, "Çocuklar bizim her şeyimiz, sevincin sevincimiz. Seni Ülker Stadyumu'nda göreceğimiz günü bekliyoruz kahramanımız Alptuğ" ifadelerini kullandı.