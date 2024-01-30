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Giriş Tarihi: 30.1.2024 15:43

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde için çılgın teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde için çılgın teklif

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan Jayden Oosterwolde, özellikle stoper bölgesine geçmesinin ardından kendini bulmuştu. Avrupa kulüplerinin ilgilisi üzerine çeken Hollandalı futbolcu için İtalya'dan çılgın bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de oerformansıyla dikkat çeken isimlere gelen teklifler değerlendirmeye alındı. Bu oyunculardan birisi de Jayden Oosterwolde... Hollandalı futbolcu, İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın ilgisini çekti. Napoli kısa süre önce sarı-lacivertli takıma 7 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak yönetim bu teklifi reddetti.

Kurmaylar, 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin isteğini yerine getirdi. Haberde İtalyan devinin Oosterwolde için kesenin ağzını açtığı ve 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde için çılgın teklif
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