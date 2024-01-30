GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numaraya Daichi Kamada

Galatasaray'ın öncelikli hedeflerden birisi 10 numara transferi. Bu bölge için adı geçen adaylar Daichi Kamada, Pasalic, Reyna ve sürpriz bir isim...

Lazio, sezon başında aldığı ancak faydalanamadığı Japon oyuncu Daichi Kamada'yı elden çıkarmak istiyor. Ancak Kamada'nın en iyi 5 lig dışına çıkmak istememesi nedeniyle transfer kolay görünmüyor.

Pasalic için menajeri G.Saray'ı yalanladı, fakat Atalanta'nın oyuncuyu satmak istediği gerçeği olduğundan sarı-kırmızılılar bu ihtimali sonuna kadar değerlendirmek istiyor. Benzer bir durum Reyna için de geçerli. Marsilya'nın da ısrarla istediği ABD'li 10 numara için Dortmund'la görüşmeler sürüyor.

Bu isimlerin dışında Soler, Orel Mangala ve Eriksen gibi aslında 10 numara olmayan 8 numara özellikli orta saha oyuncuları da sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor. 27 yaşındaki Japon oyuncu Daichi Kamada, Lazio'da 22 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)