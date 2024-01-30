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Giriş Tarihi: 30.1.2024 12:10

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da ayrılık haberleri gelmey devam ediyor. Angelino ve Boey sonrası takımın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Gündeme gelen iddialara göre Hakim Ziyech de Afrika Kupası sonrası Al Sadd'a imza atacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Puanını Fenerbahçe ile eşitleyen Galatasaray'dan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.

Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan ve Angelino ile de yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanacağı iddia edildi.

ZİYECH, KATAR YOLCUSU

Galatasaray'da bir ayrılık da Afrika Kupası'ndan sonra yaşanacak gibi görünüyor. Ülkesi Fas'la turnuvaya devam eden Hakim Ziyech'in, Katar ekibi Al Sadd'la anlaştığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi de bu transfere de izin verdiği aktarıldı.

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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor!
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