Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Puanını Fenerbahçe ile eşitleyen Galatasaray'dan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor.
Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan ve Angelino ile de yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanacağı iddia edildi.
ZİYECH, KATAR YOLCUSU
Galatasaray'da bir ayrılık da Afrika Kupası'ndan sonra yaşanacak gibi görünüyor. Ülkesi Fas'la turnuvaya devam eden Hakim Ziyech'in, Katar ekibi Al Sadd'la anlaştığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi de bu transfere de izin verdiği aktarıldı.