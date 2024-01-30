Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor!

Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan ve Angelino ile de yollarını ayıran Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanacağı iddia edildi.

ZİYECH, KATAR YOLCUSU



Galatasaray'da bir ayrılık da Afrika Kupası'ndan sonra yaşanacak gibi görünüyor. Ülkesi Fas'la turnuvaya devam eden Hakim Ziyech'in, Katar ekibi Al Sadd'la anlaştığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi de bu transfere de izin verdiği aktarıldı.