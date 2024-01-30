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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:29 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:47

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan Yandaş’tan Kocaelispor’a ret!

Son dakika Fenerbahçe haberi: TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmak için mücadele veren Kocaelispor, sarı lacivertlilerden Mert Hakan Yandaş'ı istiyordu. Tecrübeli oyuncu, yeşil siyahlıların teklifini reddetti.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Kocaelispor, Mert Hakan Yandaş'ı istiyordu. Fakat tecrübeli oyuncu, yeşil siyahlıların teklifini reddetti.

Sarı-Lacivertliler'de en çok teklif alan oyuncuların başında Mert Hakan Yandaş geliyor. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Kocaelispor, başarılı futbolcuyu çok istiyordu.

'SÜREÇ OLUMSUZ SONUÇLANDI'

Başkan Engin Koyun, konuyla ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Mert Hakan'la ve Fenerbahçe ile görüştük. Süreç olumsuz sonuçlandı. Çünkü Mert Hakan'ı Süper Lig'den isteyen kulüpler var" ifadelerini kullandı. Özellikle Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret!
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