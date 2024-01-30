Son dakika Fenerbahçe haberi: Valbuena’dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç itirafı!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda taraftarın gönlüne taht kuran Mathieu Valbuena, yıllar sonra suskunluğunu bozdu. Fanatik'e konuşan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki günleri hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Öte yandan Valbuena, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında da itiraflarda bulundu.

İŞTE VALBUENA'NIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe ile ilgili ne söylemek istersin?

"Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe'de çok mutluydum. Çünkü çok iyi biliyordum ki o dönemde taraftarlar beni seviyordu. Muhteşem bir stadyum ve inanılmaz bir taraftar topluluğu vardı."

Futboldan emekli olduğun zaman Fenerbahçe'de görev almak ister misin?

"Şu anda tam olarak Fenerbahçe'de çalışabileceğimi kestiremiyorum. Futbolu çok seviyorum ve oynayabildiğim kadar devam etmek istiyorum. Aynı zamanda futbol için iyi bir kondisyona sahip olduğumu düşüyorum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz..."

Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyor musun?

"Her zaman Fenerbahçe maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca orada çok fazla arkadaşım var."

İki Başkan ile çalışma fırsatı buldun. Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında neler söylemek istersin?

"Hem Ali Koç'u ve hem de Aziz Yıldırım'ı çok iyi tanıyorum. Bence Ali Koç çok daha iyi bir başkan. Çünkü Aziz Yıldırım ile bir yıl çalışabildim. Tabi Aziz Yıldırım'ı da seviyorum fakat Ali Koç'un yeri farklı. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye Başkan olduğu dönemde çok fazla zorluklar vardı ve çok fazla olaylar meydana geldi. O dönemlerde Ali Koç ile dışarıda da iki kez görüşme fırsatı buldum. O anlar da benim için oldukça değerliydi."