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Giriş Tarihi: 30.1.2024 10:55

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdülkadir Ömür, Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye gitti

DHA
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdülkadir Ömür, Hull City’e imza atmak için İngiltere’ye gitti

Trabzonspor’da bir süre önce kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City’e transfer oluyor. Transferini tamamlamak için İngiltere’ye giden oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ada ekibine imza atacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olacağı öğrenildi. Her iki kulüp yetkililerinin transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun bonservis ücreti ile bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.

Trabzon'dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.
Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Abdülkadir Ömür, Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye gitti
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