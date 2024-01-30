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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:31

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Rafa Mir bombası

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Rafa Mir bombası

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililier İspanyol yıldız Rafa Mir için kiralama teklifinde bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine bomba bir isim geldi. İtalyan basını, bordo-mavililerin Sevilla'nın İspanyol golcüsü Rafa Mir'i gündemine aldığını yazdı. Di Marzio'nun haberine göre, Fırtına Sevilla'yla ilk teması kısa süre önce kurdu. 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi iletildi. Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

16 MİLYON EURO'YA ALDI
Haberde, Rafa Mir'ı transfer etmek isteyen diğer kulüpler de yer aldı. Trabzonspor'un 1.91'lik golcü için Wolfsburg ve Torino'yla kapışmaya girdiği yazıldı. Bu sezon istediği süreleri alamayan ve 22 maçta 694 dakika oynayan Mir'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için çaba gösterdiği İspanyol yıldız, kararını kısa süre içinde verecek. Piyasa değeri 5 milyon euro olan 2021 yılında Wolverhampton'dan 16 milyon euro'ya transfer edilmişti. (Fotomaç)

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Rafa Mir bombası
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