Yılmaz ilk maçında Yalçın’ı deviremedi

SÜPER Lig'de son 7 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir şok yaşayan Kayserispor'un galibiyethasretini yeni teknik direktörüBurak Yılmaz da dindiremedi. Sarıkırmızılılar, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 31'de Sam Larssonile Akdeniz ekibi öne geçti. 61'de AliKarimi, kafa golüyle skoru eşitledi. Karşılıklı ataklarla geçen kalan bölümde gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Mücadelede Kayseri 4, kırmızı-beyazlılar da 2 isabetli şutunu goleçeviremedi. Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça (2G/4B) çıkardı.