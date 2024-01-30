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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Yılmaz ilk maçında Yalçın’ı deviremedi

Yılmaz ilk maçında Yalçın’ı deviremedi
SÜPER Lig'de son 7 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir şok yaşayan Kayserispor'un galibiyet hasretini yeni teknik direktörü Burak Yılmaz da dindiremedi. Sarıkırmızılılar, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 31'de Sam Larsson ile Akdeniz ekibi öne geçti. 61'de Ali Karimi, kafa golüyle skoru eşitledi. Karşılıklı ataklarla geçen kalan bölümde gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Mücadelede Kayseri 4, kırmızı- beyazlılar da 2 isabetli şutunu gole çeviremedi. Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça (2G/4B) çıkardı.

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Yılmaz ilk maçında Yalçın’ı deviremedi
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