Yılmaz ilk maçında Yalçın’ı deviremedi

SÜPER Lig'de son 7 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir şok yaşayanSarıkırmızılılar, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.Karşılıklı ataklarla geçen kalan bölümde gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı.Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça (2G/4B) çıkardı.