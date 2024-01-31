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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Bu yarış saçları döktürür!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Bu yarış saçları döktürür!

SABAH Spor yazarları, Süper Lig’in zirvesindeki kıyasıya rekabeti masaya yatırdı, teknik adamları değerlendirdi

F.Bahçe ve G.Saray nefes nefese maçlarını kazanıyor. Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın kenarda adeta ömürlerinden gidiyor. İşin sonuna kadar bu psikolojiyi Buruk mu yoksa Kartal mı daha iyi götürebilir?

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın nefes nefese yarışı, bir zaman zirve yapan ünlü dizi 'Zengin ve Yoksul'a benziyor. Galatasaray oyuncu satıyor, F.Bahçe geniş kadrosuna oyuncu transfer ediyor. Başkan Dursun Özbek ayağını yorganına göre uzatmaya özen gösteriyor. Koç Holding'in veliahdı Ali Koç harcamaları özgürce yapıyor. Zenginlik içindeki İsmail Kartal, geniş kadroyu doğru kullanmıyor. Okan Buruk, kadro daraldıkça şapkadan tavşan çıkarıyor. En güzel örnek, Barış Alper... Sağ açık, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor oynuyor. Torreira tek başına aslanlar gibi çarpışıyor, 38'lik efsane Muslera, gemisini hasarsız yürütüyor. Taraftarın sevgilisi İcardi, tam iyileşmeden fedakârlıkla oynamayı sürdürüyor. İsmail Kartal'ın elinde 6 tane savunmacı, 3 sol bek, 3 de sağ bek var. Orta saha zenginlik içinde yüzüyor, forvetler forma için birbiriyle yarışıyor. İsmail Kartal'ın kullanmadığı oyunculara Okan Buruk sahip olsaydı, G.Saray rakibine en az 5 puan fark atardı.




ALİ GÜLTİKEN: Görünen tablo, iki takımın da ligin oynanacak son derbisi olan Galatasaray- Fenerbahçe maçına kadar net bir sonuç alamayacağı yönünde. Büyük bir sürpriz olmazsa şampiyonluk, ligin son haftasında belirlenecek. Bu da aralarında oynayacakları son derbinin şampiyonun adını yazdıracak bir karşılaşma olacağı yönünde görünüyor. Bu kadar omuz omuza giden yarışta teknik adamların gerilmemesi, strese girmemesi elbette mümkün değil. Maçlarda girilen pozisyon ve kaçan gollere baktığımızda yalnızca teknik adamların değil bu kadar becerikli oyuncuların da bu stresleri yaşadığını görüyoruz. Şampiyonluk bask ısı onları da doğal olarak vuruyor. İki teknik adamın da her şeye rağmen bu zorlu süreçleri iyi yönettiğini düşünüyorum. Sezon sonuna kadar da bu devam eder.

GÜRCAN BİLGİÇ: Adaletli bir rekabet yaşansa yorum yapalım. Hakem arkadaşlar hangi takım için takdir haklarını kullanırsa, ipi göğüsleyecek. İsmail Kartal ince hesaplar, analizler yapıyor; Okan Buruk eksik pozisyonlarına çareler arıyor, sürekli deniyor. Ama günün sonunda bunları konuşmuyoruz. Çünkü düdük çalan, ekrana bakanın yorumu daha önemli hale geliyor. Okan Buruk'un iki şampiyonluğu var. Çok şey öğrendi. Kredisi cebinde. İsmail Kartal rakipler kadar, kendi taraftarının eleştirileriyle de uğraşıyor. Birisi 2-1 kazanınca kahraman, öteki "Yanlış oynatıyor"… Bu kadar rekor, gol sayısı, oyun gücü Galatasaray hanesinde olsaydı, Buruk kahramandı. Kartal'a haksızlık ediliyor.




BÜLENT TİMURLENK: Mayıs sonuna kadar iki hocanın saçları da dökülür, 4 ayda iki yaş da yaşlanabilirler. Böylesine bir yarışın komutanları olmak kolay iş değil. İki hoca da sezon sonuna kadar isterler ki sakat ve cezalıları olmasın. Bu onların elinde değil ama gerek Fred'in F.Bahçe'deki; gerekse Abdülkerim'in G.Saray'daki tartışılmaz kalitesinden bugün faydalanamıyorlar. Okan Buruk, şampiyonluk sevincini iki kez yaşamış, ligin son şampiyon takımının hocası. Elbette ki İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı çok daha fazla. Buruk, son dönemde kenar yönetimiyle kadro zafiyetini sahadan silmeyi başardı. F.Bahçe yönetimi, Kartal'a 3 yeni transfer hediye etti. Hocalık mahareti olarak Okan Buruk önde ama önümüzdeki 4 aylık süreçte kritik eksikler kadar, rakiplerin göstereceği direnç de önemli.





BAŞARI YOKSA GÜVEN BİTER

Beşiktaş ve Trabzonspor çok geride kaldı. Santos ile Avcı, kötü sonuçlardan sonra güven kaybı yaşarlar mı?

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş ve Trabzonspor ikiz kardeşler gibi benzer sorunları yaşıyor. Yönetimler transfer yapamıyor, oyuncular sahaya kalite katamıyor, teknik direktörler kulübeden ellerindeki kadroların yetersizliğini seyirci gibi izliyorlar. Portekizli Santos'un Beşiktaş'a henüz elinin değdiğini görmedim. Abdullah Avcı, camiayı iyi tanıyor, çok eksikleri var, kompakt futbol oynatmasıyla ünlenen bir hoca olmasına rağmen Trabzonspor savunma yapamıyor, kolay gol yiyor. İki kulüp nokta transferler yapıp , kaliteleri yüksek, skora katkı yapacak oyuncuları almalı. Başarısızlık devam ederse iki hoca da çantasını toplar.

ALİ GÜLTİKEN: İki takım da tarihlerinin belki de en kötü lig süreçlerini yaşıyorlar. Ama ligdeki puan durumuna baktığımızda tarihlerinin en kötü dönemini yaşayan bu iki kulübün hâlâ ligi üçüncü bitirme şansları var. Biraz toparlayıp kafayı kaldıran takımdan bir tanesi bu ligi üçüncü bitirecek. Büyük takımlar açısından bu kadar fazla kaybı hangi teknik adam yaşarsa yaşasın, tartışma süreci değişmez. Doğal olarak güven kayıpları yaşanır ve üzerlerindeki kamuoyu baskısı artar. Burada isimlerin kim olduğunun da fazla bir şey ifade etmediğini yıllar içinde gördük.





GÜRCAN BİLGİÇ: Santos beşinci teknik adam. Avcı, vazgeçmiş oyuncularını (Abdülkadir) geri kazanmak için dil döküyor. İki takımın da kadro yetersizliği, kalite eksikliği, transfer hataları ortada. Bu teknik adamlar geldiğinde futbolcular bir anda "Messi" haline gelmiyor. Benim garipsediğim, iki isim de defansif dirence önem veren ve zor gol yiyen takımlar oluştururlar. Bu bile gerçekleşmedi. Transfer yapılırsa devam ederler, olmazsa bırakmalılar.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş'ta Amir ve Chamberlain sezonu kapatmışken transfer haberlerinde sürekli stoperlerin neden ismi geçiyor bilinmez. Trabzonspor'da Bakasetas ayrılmış takımın, bir aydır manşetinde Nwakaeme var. 8 futbolcusu ayrılmış Adana Demirspor'un 6 mağlubiyeti varken Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 8 mağlubiyeti var. Bu iki kulübün forması ağırdır. 'Bazı maçları forma kazanır' deriz ama bugünlerde pratiği yok. Avcı'nın sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş yönetimi ise olumsuz sonuçların devamı halinde bence ayrılık kararını Santos'un sözüne bırakır.

3.'LÜK3.'LÜK ŞAMPİYONLUK DEMEK!

Ligdeki bu kopukluk size hangi hissiyatı veriyor? Üst tarafta ayrı, orta ve alt tarafta ayrı bir yarış var.

LEVENT TÜZEMEN: Maalesef futbolumuzun marka değerini yükseltecek kulüplere sahip değiliz. Lig, üsttekiler ve alttakiler diye ikiye ayrıldı. Bir kısım takım da bu iki grubun arasında siesta yapıyor. Tabloya bakınca yeni sezonda yayın hakları ne kadar olur? Can havliyle oynayanlarla şezlonga uzanmış güneşlenen takımlar var. Bu lig bu takımlarla marka değeri olarak yükselemez.





ALİ GÜLTİKEN: Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapılanmaları ligin dengesini farklı bir yere götürdü. Beşiktaş ve Trabzonspor'da ise yanlış kadro yapılanmaları ve transferler, bu iki camiayı da bambaşka kaotik bir ortama taşıdı. Bunun yanında ligi domine eden Adana Demirspor, Kayserispor, Başakşehir gibi takımlar da bir çözülme süreci yaşıyorlar. Onların da arkadan yukarıyı itememiş olması zirveyi yalnız bıraktı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Premier Lig haricinde Avrupa'da da durum aynı. İki takım kapışıyor, diğerleri kalan hedefler için strateji belirliyor. Bizim de iki ligimiz var. Birisini Fenerbahçe-Galatasaray oynuyor. Diğerleri için üçüncülük ile şampiyonluk aynı. Puanlar birbirine çok yakın, kimin kazanacağı belli değil, dolayısı ile ligde kalma mücadelesi de sürprizlere gebe.

BÜLENT TİMURLENK: Bu farkın nedenini anlayabilmek için herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi gerekiyor. Adana Demirspor'un 'Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür' ilanı vermesi lazım. Ligin başaltı takımı Konyaspor diplerde. Kayseri iyi başladı, şimdi çöküşte. Başakşehir'in adı var, tadı yok. Bir taraftan hakeme yumruk atan başkanlar, takımı sahadan çekenler, canı sıkıldıkça hoca değiştiren yönetimler… Buradan çoklu bir yarış çıkar mı Allah aşkına!

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