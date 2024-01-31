Bu yarış saçları döktürür!

Fenerbahçe ileGalatasaray'ın nefes nefese yarışı, bir zaman zirveyapan ünlü dizi 'Zengin ve Yoksul'a benziyor.Koç Holding'in veliahdıAli Koç harcamaları özgürce yapıyor. Zenginlikiçindeki İsmail Kartal, geniş kadroyu doğru kullanmıyor.En güzel örnek, BarışAlper... Sağ açık, sağ bek, sol bek, sol açık, santrforoynuyor. Torreira tek başına aslanlar gibi çarpışıyor,38'lik efsane Muslera, gemisini hasarsız yürütüyor.Taraftarın sevgilisi İcardi, tam iyileşmeden fedakârlıklaoynamayı sürdürüyor.Orta saha zenginlik içinde yüzüyor, forvetlerforma için birbiriyleyarışıyor.Görünentablo, iki takımın da ligin oynanacakson derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına kadar netbir sonuç alamayacağı yönünde.Büyük bir sürpriz olmazsa şampiyonluk,ligin son haftasında belirlenecek.Bu da aralarında oynayacakları son derbininşampiyonun adını yazdıracak bir karşılaşma olacağıyönünde görünüyor.Maçlarda girilenpozisyon ve kaçan gollere baktığımızdayalnızca teknik adamlarındeğil bu kadar becerikli oyuncularında bu stresleri yaşadığını görüyoruz.İkiteknik adamın da her şeye rağmenbu zorlu süreçleri iyi yönettiğini düşünüyorum.Adaletli bir rekabetyaşansa yorum yapalım. Hakem arkadaşlar hangitakım için takdir haklarını kullanırsa, ipi göğüsleyecek.Ama gününsonunda bunları konuşmuyoruz. Çünkü düdükçalan, ekrana bakanın yorumu daha önemli halegeliyor. Okan Buruk'un iki şampiyonluğu var. Çokşey öğrendi. Kredisi cebinde.Birisi 2-1 kazanınca kahraman,öteki "Yanlış oynatıyor"… Bu kadar rekor, gol sayısı,oyun gücü Galatasaray hanesinde olsaydı, Burukkahramandı. Kartal'a haksızlık ediliyor.Mayıs sonunakadar iki hocanın saçları da dökülür, 4 ayda iki yaşda yaşlanabilirler. Böylesine bir yarışın komutanlarıolmak kolay iş değil. İki hoca da sezon sonunakadar isterler ki sakat ve cezalıları olmasın. Bu onlarınelinde değil ama gerek Fred'in F.Bahçe'deki;gerekse Abdülkerim'in G.Saray'daki tartışılmaz kalitesindenbugün faydalanamıyorlar.Elbette kiİsmail Kartal'ın üzerindeki baskı çok daha fazla.Buruk, son dönemde kenar yönetimiyle kadro zafiyetinisahadan silmeyi başardı. F.Bahçe yönetimi,Kartal'a 3 yeni transfer hediye etti. Hocalık maharetiolarak Okan Buruk önde ama önümüzdeki 4 aylıksüreçte kritik eksikler kadar, rakipleringöstereceği direnç deönemli.Beşiktaşve Trabzonspor ikiz kardeşler gibi benzersorunları yaşıyor. Yönetimler transfer yapamıyor,oyuncular sahaya kalite katamıyor,teknik direktörler kulübeden ellerindekikadroların yetersizliğini seyirci gibi izliyorlar.Abdullah Avcı, camiayı iyi tanıyor,çok eksikleri var, kompakt futbol oynatmasıyla ünlenenbir hoca olmasına rağmen Trabzonspor savunma yapamıyor,kolay gol yiyor. İki kulüp nokta transferler yapıp ,kaliteleri yüksek, skora katkı yapacak oyuncuları almalı.Başarısızlık devam ederse iki hoca da çantasını toplar.İki takım da tarihlerinin belkide en kötü lig süreçlerini yaşıyorlar. Ama ligdeki puandurumuna baktığımızda tarihlerinin en kötü döneminiyaşayan bu iki kulübün hâlâ ligi üçüncü bitirme şanslarıvar.Büyük takımlaraçısından bu kadar fazla kaybı hangi teknik adamyaşarsa yaşasın, tartışma süreci değişmez. Doğal olarakgüven kayıpları yaşanır ve üzerlerindeki kamuoyu baskısıartar. Burada isimlerin kim olduğunun da fazla birşey ifade etmediğini yıllar içinde gördük.Santos beşinci teknikadam. Avcı, vazgeçmiş oyuncularını (Abdülkadir) gerikazanmak için dil döküyor. İki takımın da kadro yetersizliği,kalite eksikliği, transfer hataları ortada.Benim garipsediğim, ikiisim de defansif dirence önem veren ve zor golyiyen takımlar oluştururlar. Bu bile gerçekleşmedi.Transfer yapılırsa devam ederler,olmazsa bırakmalılar.Beşiktaş'ta Amir ve Chamberlain sezonu kapatmışken transfer haberlerinde sürekli stoperlerin neden ismi geçiyor bilinmez. Trabzonspor'da Bakasetas ayrılmış takımın, bir aydır manşetinde Nwakaeme var. 8 futbolcusu ayrılmış Adana Demirspor'un 6 mağlubiyeti varken Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 8 mağlubiyeti var. Bu iki kulübün forması ağırdır.Avcı'nın sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş yönetimi ise olumsuz sonuçların devamı halinde bence ayrılık kararını Santos'un sözüne bırakır.Maalesef futbolumuzun marka değerini yükseltecek kulüplere sahip değiliz. Lig, üsttekiler ve alttakiler diye ikiye ayrıldı.Tabloya bakınca yeni sezonda yayın hakları ne kadar olur? Can havliyle oynayanlarla şezlonga uzanmış güneşlenen takımlar var. Bu lig bu takımlarla marka değeri olarak yükselemez.Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapılanmaları ligin dengesini farklı bir yere götürdü. Beşiktaş ve Trabzonspor'da ise yanlış kadro yapılanmaları ve transferler, bu iki camiayı da bambaşka kaotik bir ortama taşıdı. Bunun yanında ligi domine eden Adana Demirspor, Kayserispor, Başakşehir gibi takımlar da bir çözülme süreci yaşıyorlar. Onların da arkadan yukarıyı itememiş olması zirveyi yalnız bıraktı.Premier Lig haricinde Avrupa'da da durum aynı. İki takım kapışıyor, diğerleri kalan hedefler için strateji belirliyor. Bizim de iki ligimiz var. Birisini Fenerbahçe-Galatasaray oynuyor. Diğerleri için üçüncülük ile şampiyonluk aynı. Puanlar birbirine çok yakın, kimin kazanacağı belli değil, dolayısı ile ligde kalma mücadelesi de sürprizlere gebe.Bu farkın nedenini anlayabilmek için herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi gerekiyor. Adana Demirspor'un 'Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür' ilanı vermesi lazım. Ligin başaltı takımı Konyaspor diplerde. Kayseri iyi başladı, şimdi çöküşte. Başakşehir'in adı var, tadı yok. Bir taraftan hakeme yumruk atan başkanlar, takımı sahadan çekenler, canı sıkıldıkça hoca değiştiren yönetimler… Buradan çoklu bir yarış çıkar mı Allah aşkına!