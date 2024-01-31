Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor! Fırtına evinde kayıp...
Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:12 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:20

Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor! Fırtına evinde kayıp...

Trabzonspor’da eksikler can sıkıyor! Fırtına evinde kayıp...

Trabzonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bordo-mavili ekip, ligde 3. olmasına rağmen iç saha sonuçları baz alınarak yapılan puan tablosunda kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi. Ayrıca Beşiktaş derbisi öncesi takımın iki yıldızı kadroda yer alamayacak.

Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşüşünü sürdüren Trabzonspor, bu sezon özellikle iç saha maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, Nenad Bjelica yönetiminde evinde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplarken, Abdullah Avcı yönetiminde ise 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yine aynı puana ulaştı.

11 puanı ise çimlere gömdü. Trabzonspor, ligde üçüncü olmasına rağmen iç saha müsabakaları baz alınarak yapılan puanlamada 9. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra evinde ilk 9 maçta yediği 8 golü son iki iç saha maçında kalesinde gördü. Fırtına ayrıca, 130 hafta sonra üst üste üç karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı.



ONUACHU'DAN SONRA PEPE ŞOKU

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından sadece Trezeguet'nin geri dönüşü kesinleşirken, Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'nin gelişi de en az bir hafta daha uzadı.

Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'nin ter döktüğü Fildişi Sahili ise 4 Şubat'ta çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle iki oyuncunun da 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımlarındaki yerlerini alması beklenmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu
Sinem Kobal tatilde
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Putin tehlikenin farkında mı?
İngiltere'den Filistin açıklaması: Tanımayı değerlendireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor! Fırtına evinde kayıp...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA