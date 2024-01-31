Trabzonspor’da eksikler can sıkıyor! Fırtına evinde kayıp...





ONUACHU'DAN SONRA PEPE ŞOKU

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından sadece Trezeguet'nin geri dönüşü kesinleşirken, Onuachu'nun ardından Nicolas Pepe'nin gelişi de en az bir hafta daha uzadı.

Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya 2 Şubat'ta, Pepe'nin ter döktüğü Fildişi Sahili ise 4 Şubat'ta çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle iki oyuncunun da 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında takımlarındaki yerlerini alması beklenmiyor.