A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella: Hayalimiz 2032’ye şampiyon gitmek

EURO 2032 Türk ve İtalyan dostluğu açısından çok önemli. Ev sahibi olarak katılmamız garanti ama belki de şampiyon apoletiyle katılabiliriz! Böyle bir hayaliniz var mı?

ÇOK güzel bir yerden sordunuz. Futbolda tam gücünüzü ortaya koymanız lazım. Ben hiçbir zaman finali, yarı finali hedefleyerek gitmiyorum. Yüzde yüzümüzü vererek gitmeyi hedefliyorum. O isteğimizi ortaya koyarak ilerlemek istiyoruz. Artık o bizi nereye götürürse. Tabii ki hayallerimiz var. Ben de istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyona bizi nereye götürürse kabulümüz olacak.

İstanbul Havalimanı'na kupayla inme anını kafanızda canlandırıyor musunuz?

BEN hiç kazanıp da kazanmayı hayal etmemiş bir takım görmedim. İtalyancada bir atasözü var, tercümesi zor olacak ama. "Sokak lambasının lamba kısmına erişmek için ayı hedeflemeniz gerekir." İkisi de yukarıdadır. İkisi de parlaktır ama siz bir yukarısını, bir ilerisini hedeflersiniz ki her zaman bir altını tutarsınız. Eğer maksimumu hedeflemezseniz, onun için çalışmazsanız zirveye ulaşamazsınız. O yüzden her zaman zirveyi hedeflemeniz, onun için çalışıyor olmanız lazım. Tabi ki zirve bir kişilik. Ama başarmak için de önce düşünüyor olmak lazım.











AY-YILDIZLI FORMANIN HAKKINI VERECEĞİZ



Televizyon başından ve stattan sizi ve takımı izleyeceklere ne vadediyorsunuz?

FORMANIN, Ay-Yıldızın hakkını veriyor olacağız. Ve her maça kazanma hedefiyle çıkıyor olacağız, bunu söyleyebilirim.

başarısızlık sizi nasıl etkiler. 2032 öncesi bu sizi yıpratır mı?

BAŞARI ve başarısızlık arasında gerçekten çok ince bir çizgi var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kazanma arzusunu göstereceğiz. Zaman bize ne gösteriyorsa onu yaşayacağız.

Futbolcuyken yarım kalmış şampiyonluk hayalinizi, hoca olarak tamamlamak ister misiniz?

BİR futbolcu için kendi milli takımında oynamaktan daha büyük hayal olamaz. Bir milli takım oyuncusu için bu çok büyük duygu. Ben bunu İtalya- Fransa maçında Fransa'nın son dakika golüyle skoru eşitlemesiyle tam olarak tattım. Hatta o kadar son dakika oldu ki bu iş, verilen madalyalarda kurdeleler bile karışmıştı. Benim evimdeki madalyada hâlâ Fransa kurdelesi var. Futbolcuyken milli formayla yapamadıklarımı burada A Milli Takım ile yapmak beni motive ediyor.









STADYUMDA 120 MAÇ İZLEDİK



Sizi takip ederken biz yoruluyoruz. Her gün farklı bir statta ya da kulüptesiniz. Bu sizi yoruyor mu? Geldiğimden beri ekip olarak 120 maça gittik. Televizyondan izlediklerim hariç. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Oyuncularla ve koçlarla bire bir konuşuyorum. Karakter olarak da geçmişe bakan bir insan değilim. Anı yaşıyorum, geleceğe bakıyorum. Yorucu ama memnunum.

Kulüp takımı çalıştırırken planlar haftalıktı. Şimdi aynı hafta birçok maç var. Nasıl planlama yapıyorsunuz? Kulüp ve milli takım çalıştırmak tamamen farklı. Teklifi kabul ederken kolay değildi ama bunun için doğru yaşta (49) olduğumu düşünüyorum. 10 yıl milli takım çalıştırıp bir kulübe dönmektense, 10 yıl kulüp takımı çalıştırıp milli takıma geçmenin avantajlı olduğu kanaatindeyim.









STRESE GİREN DE VAR, MOTİVE OLAN DA...



Statta olmanız oyuncuları nasıl etkiliyor?

Oyuncuların da hoşuna gittiğini düşünüyorum. Futbol oynadığım dönemde tribünde milli takım antrenörünü görmek beni de mutlu ederdi. Tabii bu durum oyuncunun karakterine de bağlı. Bazıları çekinip stres olurken, bazıları motive olabilir. Ben bir oyuncu için duygusallığın ön planda olduğunu düşünüyorum. Milli Takım'da duygular sahaya yansır. O yüzden pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum.

Kulüp hocalarıyla yaptığınız görüşmelerden, not defterinize nasıl başlıklar çıkardınız?

Herkesten tavsiye ve öneri almaktan yanayım. Ama en nihayetinde son kararı ben veriyorum. Hocalarla görüştüğümde oyuncu özelinde bana bildirmek istedikleri nüanslar oluyor. Benden başka talepleri oluyor. Onların taleplerini de göz önünde bulunduruyor olmak önemli. O yüzden bu etkileşimin yararlı olduğunu düşünüyorum.









İNSANLARIN SEVGİSİ BENİ GURURLANDIRIYOR



Tüm Türkiye sizi çok seviyor. Bu sizin sorumluluğunuzu artırıyor mu?

Duygularınız ne boyutta? Bir koç olarak, Türk halkının bana göstermiş olduğu ilgiden gayet memnunum. Bundan dolayı ayrıca da gururluyum. Herkes bana samimiyetle ve sempatiyle yaklaşıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tabii ki insanlar başarıyı da seviyorlar ama ben kendime karşı güzel bir sempati olduğunun da farkındayım. Sonuçlar her zaman fark yaratır. Ancak insanların beni beğeniyor olması insani olarak beni gayet mutlu ediyor.

Kamp araştırması için Almanya'ya gittiniz. Nasıl bir ortamda çalışacağız?

Ev sahibiyiz (gülerek). Aslında evde oynuyoruz. Tamamıyla bunu hissetim. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan büyük ilgi, sevgi gördük. Yurt dışında çalışmak ve oynamak zor ama büyük ilgi varsa, sevgi varsa iş çok daha kolaylaşıyor. Biz İtalya olarak çoğu zaman Amerika'da oynardık. Afrika'da, Almanya'da kamp yaptığımız oldu. Oradaki İtalyan komitesi iyi. Bize aynısını hissettirmişlerdi. Almanya için de bunu söyleyebilirim.









PORTEKİZ'İN KULÜBE DEĞERİ 400 MİLYON EURO



Avrupa Şampiyonası'nın favorisi hangi ülkeler?

İtalya, Fransa iyi takımlar. Almanya her zamanki gibi iyi. Belki Belçika bir fırsat sahibi olabilir. Ama ben Fransa'nın bir tık önde olduğunu düşünüyorum.

Portekiz ve Çek Cumhuriyeti takımlarının analizlerine şüphesiz başlamışsınızdır?

Neler anlatırsınız? Portekiz iyi bir takım. Oyuncuları sağlam. Geçen yedek kulübesine bakıyorum 400 milyon Euro'luk oyuncuları vardı kulübede. Portekiz gelecek vadeden takım. Aynı zamanda deneyimli oyuncular var. Portekiz'in ismini önümüzdeki senelerde de sıkça duyuyor olacağız. Diğer takım, Çekya ise yarışçı. İyi oyuncuları var. Arnavutluk karşısındaki oyunuyla iyi performans gösterdiler. Dikkat edilmesi gereken önemli bir takım olduğunu düşünüyorum.



ARTIK GÜÇLER EŞİTLENDİ



Play-off'tan hangi takımın gelmesini istersiniz?

Bu seçebileceğimiz bir şey değil. Uluslararası liglerde takımlar, güç konusunda, yetenek konusunda gerçekten eşitlenmeye başladı. Lüksemburg bile küçük bir milletin takımı. Ben oynarken 1-2 puan alsa sevinecek bir ülke, şu an 17 puanla tamamlayabiliyor. Hiç beklemediğiniz takımlar bile güzel performans ortaya koyuyorlar. Cevaplanması zor soru.



DAHA GENCİM KALBİM DAYANIR!



Türkiye'nin Avrupa Şampiyonalarındaki maçları hep çok heyecanlı olmuştur. Çekya'yı son dakika golüyle yendik. Hırvatistan maçı da son dakika golüyle uzatmaya gitmişti. Yine öyle maçlar olursa kalbiniz buna dayanıklı mı?

DAHA gencim... Kalbime baktırmama gerek yok. Herhalde dayanır, merak etmeyin...



50. YAŞ GÜNÜMDE İLK MAÇA ÇIKACAĞIZ



Kafanızda nasıl yaşıyorsunuz şampiyonayı?

ASLINDA çok rahat yaşıyorum. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Sakinim ve bu şekilde devam ediyor olacağım. Ben çok kutlama yapmayı seven bir adam değilim ama eşim 50. yaş günüm için güzel bir şeyler yapmayı düşünmüştü. Ama tam da o gün yani 18 Haziran'da ilk maçımız var (Play-off'tan gelecek takımla). Bu karşılaşmada alacağımız galibiyet, bana sanki bir doğum günü hediyesi gibi olacak.



***

BARIŞ İNGİLİZ ANAHTARI



"Barış Alper Yılmaz gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen isimler, elimizi güçlendiriyor." "Oyuncu kondisyonu artıracak zamanımız yok. Kulübünde oynayanlarla devam edeceğiz" "Rekabet her zaman pozitif bir şeydir. Ligde 2 takım değil 4-5 takım yarışsın isterdim."



Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Geniş kadro kafanızda belli oldu mu?

Her mevkinin alternatifleri var mı? BIR teknik direktör olarak en zor şey, çok beğendiği oyuncular arasında tercih yapmak zorunda olmaktır. Memnun olanlar, memnun kalmayanlar olacaktır. Eleştirileri göğüslemek bizim görevimiz. 5 tane oyuncum var, 5'i de çok iyi. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Yusuf, Yunus. Bunlar takip ettiğimiz isimler. Aralarından seçim yapıyor olacağız. Ama aslında bunlar güzel dertler, Asıl dert, seçecek iyi adamımız olmasaydı olurdu. Tek derdimiz bu olsun.



KENAN YILDIZ'LA GURUR DUYUYORUZ



Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı sol bek, sağ bek, sol kanat, sağ kanat ve santrfor olarak kullanıyor. Siz hangi mevkide değerlendireceksiniz?

BARIŞ oynadığı tüm pozisyonlarda iyi iş çıkarıyor. Fizik kondisyon olarak uluslararası düzeyde oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Farklı pozisyonda oynayan oyuncular bizim için bir noktada İngiliz anahtarı gibi oluyor, elimizi rahatlatıyor.

Kenan Yıldız hakkında görüşünüz nedir? Juventus'ta harika işler yapıyor...

İYI bir oyuncu, onunla gurur duyuyoruz. Bizde daha önce oynadı, geleceği parlak bir yıldız.



KALEMİZDE PROBLEM YOK!



Kale için Altay Bayındır şu an forma giyemiyor. Mert Günok ve Uğurcan Çakır da son dönemde formsuz. Bu konuda ne planlıyorsunuz? Bu durumu çok önem arz eden bir problem olarak görmüyorum. Bu 3 isim dışında da isimler var. Onun için kale bölgesinde bir problem görmüyorum.



REAL MADRİD HAK ETTİĞİ DEĞERİ ARDA'YA VERMELİ



Takımlarında oynayamayan futbolcular, 2024 hayaliyle transferler yaptı. Onları değerlendirecek misiniz?

BİZ kondisyonu en yüksek oyuncularla devam etmek zorundayız. Bizim onların kondisyonunu artıracak zamanımız yok. O yüzden bir oyuncunun kondisyonu olması, milli formayı giymesi için epey önemli. Milli Takım hayalini gerçekleştirmek için bir oyuncunun önce kendi kulübünde devamlılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Ki bu arzusu ve hayali gerçeğe dönüşebilsin.

Takımlarında az süre alan oyuncularla görüşmeniz oldu mu?

BEN tüm oyuncularımla irtibat halindeyim. Biraz detayına inmek bulundukları kulübe saygısızlık olur. Onun için çok detaya girmeyeceğim.

Arda Güler, takımında oynayamasa bile evin küçük çocuğu olarak kadroda yer alır mı?

ARDA Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki 6 aylık sakatlıkla saha dışı kaldı. Fakat inanılmaz muhteşem bir kulüpte oynuyor. Hak ettiği değeri göreceğine, Milli Takım için de önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum.



BAŞKAN BENİ DESTEKLEDİ GÜZEL ORTAM SAĞLADI



Zorlu ve kritik bir zamanda göreve geldiniz. İlk tercihleriniz eski öğrencilerinizden yana oldu. Geçiş dönemi için mi böyle bir tercih yaptınız?

Milli Takım'a geçiş döneminde geldim. Bu anlar her zaman zordur. Gelir gelmez çok da maç izledim. Bunların neticesinde iyi oynayan oyuncularla devam etmem doğal bir karardı. Ama söylemem gerekiyor ki Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi beni bu konuda çok destekledi. Her zaman önüme beyaz bir sayfa koydular. Ne yapmam konusunda beni serbest bıraktılar. Güzel bir ekip ve çalışma ortamı sağladılar. Kedisine ve ekibine teşekkür ediyorum.



4-5 TAKIM YARIŞSAYDI DAHA İYİ OLURDU!



Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iki takımın kopması sizi nasıl etkiliyor?

Rekabet her zaman, kayda değer pozitif bir şeydir. Ama açıkçası daha fazla rekabet olsun isterdim. 2 kulübün değil de 4-5 takımın yarışta olması, bizim için çok daha iyi olurdu.

Ligde 22 tane teknik direktör değişti. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kulüp çalıştırmış bir hoca olarak şunu söyleyebilirim: Çoğu zaman bir kulüp, teknik direktörünü değiştirdiğinde kendi hatasını gizlemek gayesiyle değiştiriyor. Her zaman hocanın suçu olmayabiliyor. Bazı hataları üzerine yıkmak oluyor bu durum. Tabii bunu kulüp hocası olarak söylüyorum. Teknik adamlar içinse iyi bir şey. İş imkânı doğuyor insanlara.