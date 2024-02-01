BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ante Rebic'ten "ayrılmam" resti

Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir isimle daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor. Sezon başında Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ise ayrılığa olumlu bakmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Daha önce Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde teknik heyetle sorun yaşayan Ante Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmanı terk etmesinin istenmesi sonrası antrenmandan ayrılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi. (Fanatik)