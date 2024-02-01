BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal, Malang Sarr için pusuda

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.
JOE WORRAL VE GABRİEL PAULİSTA OLMADI
Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı. Siyah-beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı.
BREZİLYA'DAN JAMES RODRIGUEZ İDDİASI
Bu arada Beşiktaş için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı.
Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.