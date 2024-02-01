BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal, Malang Sarr için pusuda

BREZİLYA'DAN JAMES RODRIGUEZ İDDİASI

Bu arada Beşiktaş için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı.

Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.