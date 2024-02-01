GALATASARAY HABERLERİ: Ne Icardi, ne Zaha! Tek yıldız Okan hoca

Geçen sezon Mauro Icardi'nin şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ı bu sezon hocası Okan Buruk zirvede tutuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, transferdeki hatalı tercihlere rağmen çözümü takım içinden buluyor, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan joker yaratıyor, oyun içinde yaptığı hamlelerle maçları çeviriyor. Rakamlar da Okan Buruk'un başarısını ortaya koyuyor.

- Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet aldı. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında bunu başaran ilk yerli hoca oldu.



- Cimbom, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonunda ilk 23 haftada 19 galibiyet- 3 beraberlik-1 yenilgi ile 60 puan elde etmişti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde efsane takımın izinde ve Avrupa'da da yoluna devam ediyor.



- Kulübün en başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 59 maçta 41 galibiyet-11 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahipti. Okan Buruk, ligdeki 59 maçta eski hocasından 47 galibiyet-7 beraberlik- 5 yenilgi ile 14 puan daha fazla topladı.