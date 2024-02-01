Galatasaray tam 12 yıl sonra Samsun’da

Galatasaray kafilesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens ve Wilfried Zaha gibi isimler de yer aldı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerine takdim edilen çiçekleri kabul ederken, taraftarlar ile fotoğraf çektirip, imza verdi. Havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsüne binen kafile, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.