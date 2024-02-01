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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:47

Suudi Arabistan'dan Süper Kupa hamlesi: TFF'den para iadesi istediler

Suudi Arabistan’dan Süper Kupa hamlesi: TFF’den para iadesi istediler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan ancak çıkan kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için Suudi cephesinden yeni bir hamle geldi. Habere göre Suudi yetkililer, ödenen paranın geri iadesi için TFF'ye mektup gönderdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galataasray ile aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka, çıkan krizin ardından ertelenmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan cephesinden konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

SUUDİ ARABİSTAN ÖDEMENİN İADESİNİ TALEP ETTİ
Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. Suudiler konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderdi. Söz konusu rakamın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verildi. Öte yandan kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği vurgulandı. TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.

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Suudi Arabistan'dan Süper Kupa hamlesi: TFF'den para iadesi istediler
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