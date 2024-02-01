Suudi Arabistan’dan Süper Kupa hamlesi: TFF’den para iadesi istediler

Süper Lig'in son şampiyonu Galataasray ile aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka, çıkan krizin ardından ertelenmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan cephesinden konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

SUUDİ ARABİSTAN ÖDEMENİN İADESİNİ TALEP ETTİ

Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. Suudiler konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderdi. Söz konusu rakamın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verildi. Öte yandan kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği vurgulandı. TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.