Adana Demirspor’dan Mario Balotelli transferine veto!

Ocak ayındaki transfer döneminde birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mario Balotelli gelişmesi yaşandı. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Salernitana, Balotelli'nin transferi için Adana Demirspor'un kapısını çaldı. Ancak İtalyan ekibinin, 33 yaşındaki santrfor için yaptığı girişimlerin başarısız olduğu ifade edildi.

SAKATLIK YAŞADI

M'Baye Niang ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un, başka bir santrforunu daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Salernitana'yı geri çevirdiği aktarıldı. Adana Demirspor'da bu sezon bu sezon 5 maçta süre bulan Balotelli, 3 kez gol sevinci yaşadı. Ekim ayında dizinden sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Mario Balotelli'nin sahalara dönüş tarihi ise henüz belli olmadı.

