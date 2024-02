Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren: Fenerbahçe maçında tek hedefimiz galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta sadece 1 yenilgi gören, sahasında oynadığı son 8 maçtan ise yenilgisiz ayrılan Antalyaspor, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibinin Basın Sözcüsü Alkan Evren, yarın sahalarında ağırlayacakları lig lideri Fenerbahçe'ye karşı tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.



'TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET'

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Fenerbahçe maçında inşallah taraftarımızın desteğiyle puanlar almak istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığımız maç da bunun bir göstergesiydi diye düşünüyorum. Çok keyifli, güzel bir maçtı ama maalesef puan alamadık. Sahamızda bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.



'16 MAÇTA TEK YENİLGİ İLE DEVAM EDERKEN ELEŞTİRİLER ÜZÜYOR'

Lig ve kupada oynadıkları son 16 maçta sahadan sadece 1 yenilgi ile ayrıldıklarına dikkati çeken Evren, "16 maçta bir mağlubiyet var ve çok keyifli bir süreç aslında. Takımımız müthiş gidiyor, motivasyonu çok yüksek. Fakat zaman zaman her takımda olduğu gibi sosyal medyadan, çeşitli mecralardan eleştiriler oluyor. Tabii bunlara üzülmüyor değiliz. Üzülüyoruz açıkçası. Çünkü çok ciddi bir yukarıya ivme yakalamışken eleştirilerin gelmesi bizi tabii ki yıpratıyor. Kolay değil ligde 14, kupada da 2 olmak üzere 16 maçta tek yenilgiyle devam ediyoruz. Eleştirilerden biraz olsun yorulduk" diye konuştu.



'SERGEN HOCAYLA SERİLER VE GALİBİYETLER DEVAM EDECEK'

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 24 gündür Antalya'da olduğunu ve yoğun bir maç periyodunun içerisine geldiğini ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen hocamız 24 gündür Antalya'mızda. Çok yoğun bir programın içerisine geldi. 6 lig maçı, 1 kupa maçı ve yenilgisiz tamamladı. Yani kendisi zaten bir dünya yıldızı diye görüyoruz. Yani o kadar yoğun bir programın içerisine geldi ki, kendi sistemini, kendi oyun yapısını uygulayacak antrenman programı bile yapamadı. Önümüzdeki süreçte takımı çok daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Sergen hocaya güveniyoruz. İnşallah galibiyetler, seriler devam edecek" dedi.



'TAKIMIMIZ MÜTHİŞ GİDİYOR, TARAFTARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Üst üste ligde önce Fenerbahçe ve ardından Beşiktaş ile karşılaşacaklarını, taraftar desteğini yanlarında görmek istediklerini kaydeden Alkan Evren, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Takımımız müthiş gidiyor. Onların destekleri her şeyden önemli. Sahadan galibiyetle ayrılıp onlara hediye etmek istiyoruz. Bunun için de arkamızda olmaları bizim için çok önemli ve çok değerli. Her şey taraftar için yapılıyor zaten. Biz de sonuç olarak bir taraftarız. Öyle bakıyoruz. O ruhla yönetiyoruz. Onları maçlara bekliyoruz" diye konuştu.



2 transfer yapmayı düşündüklerini belirten Evren, hedeflerinin sağ açık ve merkez orta saha oyuncusu almak olduğunu da sözlerine ekledi.