BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Davy Klaassen ve Malang Sarr operasyonu

Beşiktaş'ta bir an önce yeni transferleri bekleyen Santos, bu konuda yönetimden görüşmelerin hızlandırılmasını talep etti. Buna ek olarak son karşılaşmaların ardından başkan Hasan Arat ve yönetiminin de taraftarın tepkisinin hedefi olmasının ardından idareciler, çalışmalara gaz verdi. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden İnter'in formasını giyen Davy Klaassen'i renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girdi. Devre arası transfer dönemi öncesinde de listede bulunan Hollandalı'nın temsilcisi, yeni yönetimden haber bekliyordu. Çizme'den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı.

Ancak bu kez tecrübeli futbolcuyu, İspanya'dan bazı kulüpler de istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Klaassen'i, uygun bir bedel veya bonservissiz olarak renklerine bağlamanın planlarını kuruyor. Beşiktaş dışında aldığı teklifleri de inceleyecek olan deneyimli orta sahanın, kararını kısa süre içerisinde Kara Kartal'a bildireceği öğrenildi

Öte yandan savunma için de rota İngiltere olmuştu. Premier Lig'den Chelsea ile yollarını ayıracağı konuşulan Malang Sarr, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor. 25 yaşındaki stoperin de tıpkı Klaassen gibi gelecek teklifleri dinleyeceği ve akabinde kararını bildireceği öğrenildi. (Fanatik)

