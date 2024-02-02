FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Joshua King ’devam’ dedi

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Crespo'yu La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Emre Mor'u da Karagümrük'e kiraladı. Kent ve Lincoln'ün ayrılma ihtimali yüksek. Başakşehir Kent ile ciddi şekilde ilgileniyor. Lincoln'ün talibi Ankaragücü...

İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Zajc ise gelen tüm teklifl eri geri çevirdi. Joshua King de takımda kalmayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 32 yaşındaki golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı. Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

3.5 milyon Euro piyasa değeri olan King'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada sadece 666 dakika sahada kaldı. King, bu süre içinde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (Akşam)