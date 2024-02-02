SON DAKİKA: Galatasaray’ın rakibi Samsunspor! Kritik maçta ilk gol geldi...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Alim, Drongelen, Bennasser, Taylan, Emre Kılınç, Ntcham, Holse, Ercan.

DÖRT FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGDE SON 11 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

SON 5 DEPLASMAN MAÇINDA 2 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.