Transfer hattı

Emre Mor resmen Karagümrük'te
Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 2 milyon Euro'ya Karagümrük'ten renklerine kattığı Emre Mor'u, 6 aylığına eski kulübüne kiralalık olarak gönederdi. Satın alma opsiyonunun bulunmadığı
yarım sezonluk sözleşme ile İstanbul ekibi 26 yaşındaki sağ kanadın maaşının tamamını ödeyecek.
Emre Mor bu sezon 8 resmi maçta 153 dakika süre alırken, 2 asist yapmıştı.
Samsunspor, Belçikalı golcüyü transfer etti
Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Raman ile 2,5 yıllık
anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan Raman 1 gol kaydetti. Bu arada Sivasspor
da Pendikspor forması giyen orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'
ı transfer etti.
Adana Demir'den 2 takviye birden
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irçok oyuncusunu gönderen Yukatel Adana bir yandan da transfere devam ediyor. Mavi Şimşekler, hücum hattına iki takviye birden gerçekleştirdi. Adana Demirspor, 20 yaşındaki Fransız santrfor Breyton Fougeu ile aynı mevkide görev alan 28 yaşındaki Abat Aymbetov'u kadrosuna kattı.
Fougeu ile 2,5, Kazak oyuncu Aymbetov ile de 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.