Transfer hattı

Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 2 milyon Euro'ya Karagümrük'ten renklerine kattığı Emre Mor'u, 6 aylığına eski kulübüne kiralalık olarak gönederdi.yarım sezonluk sözleşme ile İstanbul ekibi 26 yaşındaki sağ kanadınEmre Mor bu sezon 8 resmi maçta 153 dakika süre alırken, 2 asist yapmıştı.Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve Anderlecht ekibinde forma giyenanlaşmanın sağlandığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan Raman 1 gol kaydetti. Bu aradada Pendikspor forması giyen orta saha oyuncusuı transfer etti.irçok oyuncusunu gönderen Yukatel Adana bir yandan da transfere devam ediyor. Mavi Şimşekler, hücum hattına iki takviye birden gerçekleştirdi. Adana Demirspor,Fougeu ile 2,5, Kazak oyuncu Aymbetov ile de 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.