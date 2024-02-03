Bodrum FK, Ümraniye’yi deplasmanda yendi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Barış Çiçeksoyu
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Cofie (Dk. 62 Atalay Babacan), İlhami Nas (Dk. 62 Muhammed Mert), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 46 Bouali-Dk. 88 Emre Kaplan), Melih Okutan (Dk. 75 Onur Ayık)
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 84 Tunahan Akpınar), Furkan Apaydın, Ali Aytemur, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Brazao), Musah Muhammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk. 83 Imeri), Osman Haqi (Dk. 59 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 10 Burak Çoban, Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 90+6 Emre Kaplan (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Bouali, Dk. 51 Serkan Göksu, Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 74 Kenan Özer (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Ahmet Aslan (Bodrum FK)