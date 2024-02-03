Boluspor, Keçiörengücü’nü 2 golle geçti

Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Dk. 75 Ariyibi), Bardhi (Dk. 75 Erkan Eyibil), Melih İnan, Dembele (Dk. 84 Ahmet Yazar)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (Dk. 88 İshak Karaoğul), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 57 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Dk. 46 Hakan Bilgiç-Dk. 71 Jefferson), Avramovski, Vusal Iskandarlı (Dk. 57 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 48 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 67 Posmac, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Alihan Kubalas, Dk. 90+4 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)