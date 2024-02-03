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Giriş Tarihi: 3.2.2024 15:58

Boluspor, Keçiörengücü'nü 2 golle geçti

AA
Boluspor, Keçiörengücü’nü 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Boluspor'dan Tunahan Çiçek'in kullandığı penaltıda Ankara Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar, gole izin vermedi.

Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Boluspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Dk. 75 Ariyibi), Bardhi (Dk. 75 Erkan Eyibil), Melih İnan, Dembele (Dk. 84 Ahmet Yazar)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (Dk. 88 İshak Karaoğul), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 57 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Dk. 46 Hakan Bilgiç-Dk. 71 Jefferson), Avramovski, Vusal Iskandarlı (Dk. 57 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 48 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 67 Posmac, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Alihan Kubalas, Dk. 90+4 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

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Boluspor, Keçiörengücü'nü 2 golle geçti
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