Çağdaş Atan’dan Dubois açıklaması!

Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atan, "Çok yüksek konsantrasyonla oynamamız, topu kaybettikten sonra iyi reaksiyon vermemiz, hem bireysel performansları hem de hücum setlerini yerine getirmemiz gereken bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları ve yüksek konsantrasyonla oynadıkları için teşekkür ediyorum. Osman hoca ve İstanbulspor, saygıyı hak ediyor. Trabzonspor maçından sonra bazı takımların canını yakacaklarını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Bugün zor bir rakiple ciddi bir maç oynadık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"DUBOİS'NIN GİDİŞİNE İZİN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, kiralık olarak forma giyen Dubois'nın devre arasında Galatasaray'a dönmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

Galatasaray ile başkanlar düzeyinde görüşme olduğunu aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Bir hafta önce kendisine ekstra 1 gün fazla izin vermiştik. Kendisi, Fransa'dan beni aradı ve 'Hocam benden duymanı istiyorum. Böyle bir durum var.' dedi. O günden sonra da bir daha bu konuyu ağzına almadı. Ona teşekkür ediyorum. Ondan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi. Yönetimler başkanlar seviyesinde görüştü. Gerekli yanıtı verdiğimizi düşünüyoruz. Dubois, bizim için çok önemli bir oyuncu. Orta sahada, çizgide, 2-3 maçtır da sol bekte kullandığım, oyun içindeki rolü çok farklı olan bir oyuncu. Devre arasında onun yerini doldurmamız mümkün değil. Olası Dubois'nın gidişine izin vermemiz de mümkün değil. Oyuncunun da böyle bir talebi yok. O günkü telefon konuşmasında burada oynamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu söyledi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için devre arasında yer doldurulması zor bir oyuncu."

"İLK 4-5 HEDEFİNİ YAKALAYIP AVRUPA KUPALARINA GİRMEK İSTİYORUZ"

Çağdaş Atan, hedeflerinin ligi ilk 5'te bitirerek Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Takımı devraldıklarında 4 maç sonunda puanlarının olmadığının hatırlatılması üzerine Atan, "Göreve geldiğimizde lig beşincisi ile aramızda 7 puan vardı. O gün imza töreninde, 'Bizim sıfır puanımız yok. Lig beşincisi ile aramızda 7 puan var.' demiştik. Açıkçası yol almakta çok geç kaldık. Doğru oyunu oturtmak, oyuncuları tanımak, kulübün işleyişine dahil olabilmek süreç aldı. İlk kez sezon içinde takım aldığımız için bizim açımızdan da zor oldu. Özellikle 10. maçın ardından oyuncuları tanıdıktan sonra işler yoluna girmeye başladı." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin büyüdüğünü vurgulayan genç teknik adam, "Bir hayalimiz her zaman vardı. İlk baştaki hayalimiz uzak bir hedef olsa da ilk 6'yı yakalamaktı. Ancak şu an daha büyük hayallerimiz var. Bugün galip gelip Beşiktaş-Trabzonspor maçını daha rahat izlemek istiyorduk. Bizim maçtan önce Çaykur Rizespor'un içeride puan bırakması bizi daha da iştahlandırdı. İnşallah ilk 4-5 hedefini yakalayıp Avrupa kupalarına girmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da dört elle sarılacağız. Başakşehir, 10 sezonda 8 kez Avrupa'ya gitti. Bunu bu kadar geriden gelip başarabilirsek bizim hikayemiz çok büyük olacak. Oyuncularımız da buna inanıyor." diyerek sözlerini tamamladı.