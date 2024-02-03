FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya, Saldanha’da rakipsiz kaldı

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü olmak üzere ara transfer döneminin en dikkat çeken imzalarını attırdı. Gündemde şimdi yerli bir santrfor var. Ancak Fenerbahçe, kış transfer dönemindeki gözde oyucusundan henüz vazgeçmiş değil. Kış transfer döneminin başından beri Sarı-lacivertli ekip, rotasını Sırbistan'a çevirdi ve yıldız oyuncu Matheus Saldanha'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sambacı da takımından ayrılmak istiyor ve kendisini daha fazla göstereceği bir kulübe gitmek istiyor. Brezilyalı yıldızı isteyen diğer takımların da masadan kalkması sonucu gözler Fenerbahçe'ye döndü.

İsmail Kartal'ın kadroda görmeyi çok istediği Brezilyalı golcü için Partizan'a daha önce yapılan teklifler geri çevrilmişti. Sırp ekibi, başta Sevilla ve Torino olmak üzere Avrupa'dan birçok takımın da 24 yaşındaki yıldızın peşinde olması nedeniyle pazarlıklarda katı davranıyordu. Ancak Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, Matheus Saldanha için Fenerbahçe'nin rakibi kalmadı. Sambacı, henüz sezon başında Partizan'a imza atmış olmasına rağmen yakaladığı büyük çıkışı sürdürüp kariyerinde ileri bir adım daha atmak istiyor.

YENİ TEKLİF

Bu nedenle Saldanha da Sarı-lacivertliler'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bir kez daha Sırp ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Sportif direktör Mario Branco'nun sunacağı yeni teklifin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe her ne kadar Saldanha'yı 'acil' bir transfer olarak görmese de şartları mümkün olduğunca zorlayarak işi bu dönemde bitirmek istiyor. Bu sezon Sırbistan Ligi'nde 18 mücadelede sahaya çıkan Saldanha, takımı adına 14 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist katkısında bulundu. Toplamda 24 maçta oynayan golcü oyuncunun tüm müsabakalarda 15 golü bulunuyor. (Fanatik)