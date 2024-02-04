Hikmet Karaman açıkladı: "Nabil'in elinde kırık var"

Hakem yönetimine de eleştiride bulunan Karaman, "Bizim hata yaptığımız kadar hakemler de hatalar yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Yarı otomatik ofsayt sistemi geldi. Pozisyonu bir gör. İnsanlar sinirleniyor. Bırak baksınlar, sonra değerlendirmeni yap. Gol gibi duruyor. Hakemler, avantaj kurallarını iyi uygulamalı. Maçın sonunda 7 dakika uzatma var. Uzatma içinde 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin buna dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna aldığı 15 yaşındaki futbolcu Ozan Demirbağ ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında Ozan'dan bahsetmek istemedim. Oynattığıma getirmek istemedim. Bir pozisyonu var. Atsa maç 2-2 olur. Altyapıdan 3-4 oyuncu daha var. Onları da oyuna katacağım. İnandım. Çıktı ve elinden geleni yaptı. Türk futbolu adına kazanç. Devamı da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK DEFA GELENLER TEK İDMANLA MAÇA ÇIKTI"

Son olarak takımda büyük bir değişim yaşandığının hatırlatılması üzerine Hikmet Karaman, "Gelen ve giden oyuncu çok. Adana Demirspor yeni bir oluşum yaşıyor. İlk defa gelenler tek idmanla maça çıktı. Bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreyi iyi atlatıp tehlike yaşamak istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.