Pendikspor Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 6. kez kazanan Pendikspor, puanını 26'ya çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, son 5 müsabakada sahadan üçüncü kez galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Bu sezon Süper Lig'de 7. yenilgisini yaşayan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı. Yedi maçtır kazanamayan Adana ekibi, galibiyet özlemine bu karşılaşmada da son veremedi.

72. dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, orta sahada Tayfun Aydoğan'a yaptığı faulün ardından Halil Akbunar'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

86. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı taç atışında topu kontrol eden Kappel'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

90. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden İsmail Çokçalış'ın içeri çevirdiği topu kontrol eden 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

90+10. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dış sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Nani'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.