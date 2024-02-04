Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 4. Aboubakar dönemi!

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Vincent Aboubakar konusundaki düğüm çözüldü... Yönetim tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Kamerunlu golcü, sonrasında geri döndü olarak gözükse de A Takım'dan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışma yapan grupta yer alıyordu. Ardından Afrika Uluslar Kupası'na giden 32 yaşındaki futbolcu, ülkesinin turnuvadan elenmelerinin hemen ardından İstanbul'a geldi ve yeni teknik direktörü Fernando Santos ile buluşarak uzun bir görüşme gerçekleştirdi.



SAKATLIK SONRASI İLK 11'E MONTE EDİLECEK



Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi. Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak. Farklı dönemlerde toplamda 3 kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, ilk kez kadro dışı kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Sorunun çözülmesiyle yıldız isme '4. dönemine başlıyor' gözüyle bakılıyor.



2 HAFTA DAHA YOK



Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak. Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.



