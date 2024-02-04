Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan olay açıklamalar! "Soytarılık yapıyorlar"

"Bu arkadaşlar Trabzonspor ile ilgili kafalarında bazı senaryolar oluşturmuşlar. Bizim bazı eksiklerimiz olabilir ama bunlar bizim iç konularımız, kimseyi bağlamaz. Bir senaryo oynamaya çalışıyorlar. Trabzonspor camiası ile buna benzer oyunlar oynamaya çalışanların sonunu herkes biliyor. Trabzonspor; Türkiye'de birinin, bir camianın uğraşabileceği bir takım değil, bir şehir takımı. Bu şehrin tüm fertleri bu takıma A'dan Z'ya sahip çıkar. Unutmasınlar, Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar."

"Çok açık söylüyorum hepsine; ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Hiç mi utanmanız yok? Hepsinin sonu, Trabzonspor ile bu işlere giren kişilerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok! TFF Başkanı'nın müdahalesi gerekiyor, bunların oyuncağı olmuş vaziyette. Yok İzmir grubu, o grubu, bu grubu... Çok farklı şeyler karşı karşıya kalacaklar bakın."