Umut Nayir, Pendikspor formasıyla 5 maçta 4 gol attı

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 2. golünü ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Umut Nayir kaydetti. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, bu golle birlikte Pendik formasıyla çıktığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta 4 gol kaydetti.



Umut Nayir, daha önce ligde Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında, Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Başarılı futbolcunun kırmızı-beyazlı formayla 1 de asisti bulunuyor.