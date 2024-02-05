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Giriş Tarihi: 5.2.2024 20:26 Son Güncelleme: 5.2.2024 20:28

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt! "Tabii yüreğiniz yetiyorsa..."

Ali Koç’tan Dursun Özbek’e yanıt! Tabii yüreğiniz yetiyorsa...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı açıklamalara cevap vererek çağrıda bulundu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

Proje, Bölücülük, Patolojik, Mağduriyet söylemleri, Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere FETÖ ile ilgili gerçekler, Atanan başkan ve ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt! "Tabii yüreğiniz yetiyorsa..."
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