Erzurum’dan güç gösterisi

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Erzurumpor, sahasında Şanlıurfaspor engelini 2-0 geçti ve bu sezon ilk kez üst üste üçüncü maçını kazandı. Stoperi Mustafa Yumlu ile 3. dakikada kilidi açan Doğu ekibinde Muhammed Furkan, 34. dakikada takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0. Konuk ekip Şanlıurfa, bulduğu atakları sonuca ulaştırmadı. Hakan Kutlu idaresindeki Erzurumspor, puanını 26'ya çıkarıp kendini yukarı attı. Şanlıurfa, 19'da kalıp ateş hattından çıkamadı. Diğer sonuçlar: Tuzla-Manisa: 2-1, Gençlerbirliği-Çorum: 0-0, Giresunspor-Eyüpspor: 0-0.