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Giriş Tarihi: 5.2.2024 10:00

Göztepe derbide Altay'ı 4'ledi

AA
Göztepe derbide Altay’ı 4’ledi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Göztepe sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yendi.

Göztepe 4 - 0 Altay

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak
Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)

Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)

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Göztepe derbide Altay'ı 4'ledi
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