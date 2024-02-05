Hong Kong’da Messi izdihamı

Hong Kong'da Lionel Messi çılgınlığı yaşandı. MLS'te yeni sezon öncesi dünya turuna çıkan yıldız futbolcunun takımı İnter Miami'nin açık antrenmanı izdihama neden oldu. Arjantinli süperstar, sahaya çıkmasından saatler önce taraftarlar, 40 bin kapasiteli stadın dışında uzun kuyruklar oluşturup Messi tezahüratları yaptı. İdman için arkadaşlarına katılan 36 yaşındaki oyuncu, sahaya adım attığında tribünler adeta yıkıldı. Dün Hong Kong karmasıyla karşı karşıya gelen İnter Miami, mücadeleyi 4-1 kazandı.